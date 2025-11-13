Archean Chemical Industries Aktie

WKN DE: A3D2KU / ISIN: INE128X01021

13.11.2025 07:01:06

Ausblick: Archean Chemical Industries stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Archean Chemical Industries präsentiert am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 4,05 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Archean Chemical Industries ein EPS von 1,28 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Archean Chemical Industries 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3,20 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 33,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Archean Chemical Industries 2,40 Milliarden INR umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 32,28 INR, während im vorherigen Jahr noch 13,13 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 15,48 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 10,40 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at

Archean Chemical Industries Limited Registered Shs 144A Reg S 625,30 -0,82% Archean Chemical Industries Limited Registered Shs 144A Reg S

