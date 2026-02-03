Archean Chemical Industries Aktie

Archean Chemical Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D2KU / ISIN: INE128X01021

03.02.2026 07:01:06

Ausblick: Archean Chemical Industries verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Archean Chemical Industries wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,80 INR aus. Im letzten Jahr hatte Archean Chemical Industries einen Gewinn von 3,89 INR je Aktie eingefahren.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 13,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,42 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,75 Milliarden INR aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 16,48 INR, gegenüber 13,13 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 12,08 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 10,40 Milliarden INR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Archean Chemical Industries Limited Registered Shs 144A Reg S

Analysen zu Archean Chemical Industries Limited Registered Shs 144A Reg S

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Archean Chemical Industries Limited Registered Shs 144A Reg S 565,00 -3,09% Archean Chemical Industries Limited Registered Shs 144A Reg S

