Archean Chemical Industries Aktie

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WKN DE: A3D2KU / ISIN: INE128X01021

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10.05.2026 07:01:06

Ausblick: Archean Chemical Industries verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Archean Chemical Industries stellt am 11.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten schätzen, dass Archean Chemical Industries für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,65 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 4,33 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 6,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 3,22 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 3,46 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,30 INR, während im vorherigen Zeitraum noch 13,13 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 11,18 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 10,40 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at

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