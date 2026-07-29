Ausblick: Archean Chemical Industries vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Archean Chemical Industries wird am 30.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,50 INR je Aktie gegenüber 3,25 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 9,79 Prozent auf 3,21 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,92 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 21,28 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 8,66 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 14,89 Milliarden INR, gegenüber 10,79 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at