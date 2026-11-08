Archer Aviation Aktie
WKN DE: A3C3BQ / ISIN: US03945R1023
|
08.11.2026 07:01:06
Ausblick: Archer Aviation präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Archer Aviation lässt sich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Archer Aviation die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,337 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Umsatzschätzungen von 7 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 3,6 Millionen USD, was einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,309 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,990 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 15,2 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 0,3 Millionen USD waren.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Archer Aviation
|
07:01
|Ausblick: Archer Aviation präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
09.08.26
|Ausblick: Atlas Crest Investment A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Archer Aviation
Aktien in diesem Artikel
|Archer Aviation
|3,96
|15,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.