Ausblick: Archer Daniels Midland gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Archer Daniels Midland wird am 04.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,49 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Archer Daniels Midland 0,450 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 7,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 22,75 Milliarden USD gegenüber 21,19 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,82 USD, gegenüber 2,23 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 85,76 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 80,34 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at