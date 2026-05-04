Ausblick: Archer Daniels Midland mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Archer Daniels Midland präsentiert am 05.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,641 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,610 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 5,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 21,35 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20,20 Milliarden USD umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 11 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,16 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,23 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 86,07 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 80,34 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at