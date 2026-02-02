Ausblick: Archer Daniels Midland präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Archer Daniels Midland wird am 03.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

10 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,797 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,17 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Minus von 1,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 21,06 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21,48 Milliarden USD umgesetzt.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,38 USD im Vergleich zu 3,65 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 83,01 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 85,50 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at