Archer Petroleum Aktie

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WKN DE: A2H7DB / ISIN: CA0493041085

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29.04.2026 07:01:06

Ausblick: Archer Petroleum öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Archer Petroleum wird am 30.04.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,000 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,010 CAD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 8,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 16,4 Millionen CAD gegenüber 15,1 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,010 CAD je Aktie, gegenüber 0,000 CAD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 60,5 Millionen CAD. Im Fiskaljahr zuvor waren 55,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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