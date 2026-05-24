Archer Petroleum Aktie
WKN DE: A2H7DB / ISIN: CA0493041085
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24.05.2026 07:01:06
Ausblick: Archer Petroleum stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Archer Petroleum wird am 25.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Verlust von -0,017 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,010 CAD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal soll Archer Petroleum mit einem Umsatz von insgesamt 8,8 Millionen CAD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 20,07 Prozent verringert.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,033 CAD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,010 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 68,7 Millionen CAD, gegenüber 62,6 Millionen CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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