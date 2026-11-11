Archer Aktie
WKN DE: A403TF / ISIN: BMG0451H2087
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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Archer präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Archer präsentiert in der am 12.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,095 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,83 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 272,5 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 3,43 Milliarden NOK im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,283 USD, gegenüber -6,540 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 1,07 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 12,43 Milliarden NOK erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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