Ausblick: Archer stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Archer lässt sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Archer die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,054 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Archer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,100 NOK in den Büchern gestanden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 4 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 261,6 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 3,59 Milliarden NOK erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,350 USD im Vergleich zu -6,540 NOK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 1,09 Milliarden USD, gegenüber 12,43 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at