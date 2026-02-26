Archer Aktie

Archer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A403TF / ISIN: BMG0451H2087

26.02.2026 07:01:06

Ausblick: Archer stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Archer gibt am 27.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,061 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -2,100 NOK je Aktie vermeldet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 333,3 Millionen USD für Archer, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 3,84 Milliarden NOK erzielt wurde.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,003 USD aus, während im Fiskalvorjahr -3,980 NOK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,36 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 13,99 Milliarden NOK.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Archer Ltd Registered Shs

Analysen zu Archer Ltd Registered Shs

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Archer Ltd Registered Shs

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gibt am Freitag nach, wogegen der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

