Ausblick: Archer stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Archer gibt am 27.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,061 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -2,100 NOK je Aktie vermeldet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 333,3 Millionen USD für Archer, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 3,84 Milliarden NOK erzielt wurde.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,003 USD aus, während im Fiskalvorjahr -3,980 NOK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,36 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 13,99 Milliarden NOK.

Redaktion finanzen.at