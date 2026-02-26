Archer Aktie
WKN DE: A403TF / ISIN: BMG0451H2087
|
26.02.2026 07:01:06
Ausblick: Archer stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Archer gibt am 27.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,061 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -2,100 NOK je Aktie vermeldet.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 333,3 Millionen USD für Archer, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 3,84 Milliarden NOK erzielt wurde.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,003 USD aus, während im Fiskalvorjahr -3,980 NOK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,36 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 13,99 Milliarden NOK.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Archer Ltd Registered Shs
|
26.02.26
|Ausblick: Archer stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
12.02.26
|Erste Schätzungen: Archer gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: Archer zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Archer gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Archer Ltd Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Archer Ltd Registered Shs
|2,30
|1,77%