Ausblick: Archer stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Archer wird am 19.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,037 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -3,650 NOK je Aktie erzielt worden.

Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 243,8 Millionen USD für Archer, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 3,79 Milliarden NOK erzielt wurde.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,272 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -6,540 NOK einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 1,12 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 12,43 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at