Ausblick: Archrock legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Archrock wird am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,388 USD je Aktie gegenüber 0,340 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Archrock in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,71 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 377,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 326,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,57 USD im Vergleich zu 1,05 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 1,49 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 1,16 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at