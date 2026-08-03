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03.08.2026 07:01:06

Ausblick: Archrock präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Archrock veröffentlicht am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,448 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Archrock noch ein Gewinn pro Aktie von 0,360 USD in den Büchern gestanden.

Archrock soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 393,2 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 383,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,86 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,83 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,56 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,49 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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