Arcos Dorados a Aktie
WKN DE: A1H9NG / ISIN: VGG0457F1071
|
12.08.2026 07:01:06
Ausblick: Arcos Dorados A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Arcos Dorados A wird am 13.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,148 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 34,55 Prozent erhöht. Damals waren 0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 11,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,14 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Arcos Dorados A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,28 Milliarden USD aus.
Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,759 USD je Aktie, gegenüber 1,01 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 5,28 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 4,68 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Arcos Dorados Holdings Inc Class -A-
|
12.08.26
|Ausblick: Arcos Dorados A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.07.26
|Erste Schätzungen: Arcos Dorados A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
19.05.26
|Ausblick: Arcos Dorados A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.05.26
|Erste Schätzungen: Arcos Dorados A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
18.03.26
|Ausblick: Arcos Dorados A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
04.03.26
|Erste Schätzungen: Arcos Dorados A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Arcos Dorados Holdings Inc Class -A-
Aktien in diesem Artikel
|Arcos Dorados Holdings Inc Class -A-
|6,83
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: ATX beendet Handel mit Gewinnen -- DAX geht nach Rekord schwächer in den Feierabend -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel -- Asiens Börsen schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte Gewinne. Der deutsche Leitindex tendierte zu Verlusten. Die US-Börsen präsentierten sich uneinheitlich. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.