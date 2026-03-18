Arcos Dorados a Aktie
WKN DE: A1H9NG / ISIN: VGG0457F1071
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18.03.2026 07:01:06
Ausblick: Arcos Dorados A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Arcos Dorados A lädt am 19.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,202 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Arcos Dorados A 0,280 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,28 Milliarden USD – ein Plus von 11,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Arcos Dorados A 1,14 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,906 USD im Vergleich zu 0,710 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 4,67 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 4,47 Milliarden USD.
Redaktion finanzen.at
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