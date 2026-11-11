Arcos Dorados a Aktie
WKN DE: A1H9NG / ISIN: VGG0457F1071
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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Arcos Dorados A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Arcos Dorados A präsentiert am 12.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,143 USD gegenüber 0,710 USD im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal soll Arcos Dorados A nach den Prognosen von 5 Analysten 1,32 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 10,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,19 Milliarden USD umgesetzt worden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,788 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,01 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,27 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 4,68 Milliarden USD waren.
Redaktion Finanzen.net
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