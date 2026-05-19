Ausblick: Arcos Dorados A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Arcos Dorados A lädt am 20.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,115 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 12,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,08 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Arcos Dorados A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,21 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,692 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,01 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,23 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 4,68 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at