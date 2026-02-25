Arcosa Aktie

Ausblick: Arcosa informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Arcosa wird am 26.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,922 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,160 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 719,5 Millionen USD – ein Plus von 7,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Arcosa 666,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Prognosen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,22 USD, gegenüber 1,91 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 2,89 Milliarden USD im Vergleich zu 2,57 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Aktien in diesem Artikel

Arcosa Inc Registered Shs When Issued

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12:17 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX mit Aufschlägen -- DAX nimmt 25.000-Punke-Hürde -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt sind ebenfalls Aufschläge zu sehen. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.
