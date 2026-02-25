Ausblick: Arcosa informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Arcosa wird am 26.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,922 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,160 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 719,5 Millionen USD – ein Plus von 7,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Arcosa 666,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Prognosen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,22 USD, gegenüber 1,91 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 2,89 Milliarden USD im Vergleich zu 2,57 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at