Arcosa Aktie
WKN DE: A2N62P / ISIN: US0396531008
|
25.02.2026 07:01:06
Ausblick: Arcosa informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Arcosa wird am 26.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,922 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,160 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 719,5 Millionen USD – ein Plus von 7,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Arcosa 666,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Die Prognosen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,22 USD, gegenüber 1,91 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 2,89 Milliarden USD im Vergleich zu 2,57 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Arcosa Inc Registered Shs When Issued
|
07:01
|Ausblick: Arcosa informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: Arcosa zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Arcosa Inc Registered Shs When Issued
Aktien in diesem Artikel
|Arcosa Inc Registered Shs When Issued
|105,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX mit Aufschlägen -- DAX nimmt 25.000-Punke-Hürde -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt sind ebenfalls Aufschläge zu sehen. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.