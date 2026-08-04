Ausblick: Arcosa öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Arcosa lässt sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Arcosa die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,19 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 687,5 Millionen USD gegenüber 736,9 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 6,70 Prozent.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,28 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 4,24 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,63 Milliarden USD, gegenüber 2,88 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at