Arcosa Aktie

Arcosa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N62P / ISIN: US0396531008

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.04.2026 07:01:06

Ausblick: Arcosa zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Arcosa wird am 30.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,442 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,480 USD je Aktie erzielt worden.

Arcosa soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 642,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 632,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,82 USD, wohingegen im Vorjahr noch 4,24 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,00 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2,88 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Arcosa Inc Registered Shs When Issued

mehr Nachrichten

Analysen zu Arcosa Inc Registered Shs When Issued

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Arcosa Inc Registered Shs When Issued 97,50 -2,50% Arcosa Inc Registered Shs When Issued

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:21 /nachrichten/aktien/april-2026-so-performten-die-atx-aktien-im-vergangenen-monat-1036066215
26.04.26 /nachrichten/rohstoffe/gold-oel-&-co-in-kw-17-die-tops-und-flops-unter-den-rohstoffen-1036037712
26.04.26 /nachrichten/devisen/bitcoin-ether-&-co-in-der-vergangenen-woche-wochenbilanz-der-kryptowahrungen-in-kw-17-1036037710
25.04.26 /nachrichten/aktien/diese-aktien-empfehlen-experten-zu-kaufen-1036049093
25.04.26 /nachrichten/aktien/kw-17-so-performten-die-dax-aktien-in-der-vergangenen-woche-1036037709

Börse aktuell - Live Ticker

EZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: Wall Street im Plus -- ATX schließt leichter -- DAX letztlich in Grün -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Leitindex tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielte währenddessen Gewinne. Der Dow zeigt sich im Donnerstagshandel von seiner freundlichen Seite. Die asiatischen Börsen weisen am Donnerstag vermehrt negative Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen