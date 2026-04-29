Ausblick: Arcosa zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Arcosa wird am 30.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,442 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,480 USD je Aktie erzielt worden.

Arcosa soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 642,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 632,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,82 USD, wohingegen im Vorjahr noch 4,24 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,00 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2,88 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at