Ausblick: Arctic Paper gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Arctic Paper wird am 05.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,230 PLN. Im Vorjahresquartal waren 0,030 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 3,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 796,2 Millionen PLN. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 764,6 Millionen PLN aus.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -1,084 PLN, gegenüber -1,440 PLN je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 3,23 Milliarden PLN im Vergleich zu 3,20 Milliarden PLN im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net