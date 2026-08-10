Ausblick: Arctic Paper mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Arctic Paper äußert sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,370 PLN je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 43,94 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,660 PLN je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite soll Arctic Paper 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 787,5 Millionen PLN verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 5,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Arctic Paper 833,5 Millionen PLN umsetzen können.

2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,900 PLN je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -1,440 PLN je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 3,25 Milliarden PLN, gegenüber 3,20 Milliarden PLN im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at