Arctic Paper Aktie
WKN DE: A0YCRT / ISIN: PLARTPR00012
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11.05.2026 07:01:06
Ausblick: Arctic Paper stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Arctic Paper wird am 12.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,160 PLN je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,190 PLN je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal soll Arctic Paper im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 838,2 Millionen PLN abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 822,8 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren, um 1,88 Prozent gesteigert.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,455 PLN je Aktie, gegenüber -1,440 PLN je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 3,34 Milliarden PLN. Im Vorjahr waren 3,20 Milliarden PLN erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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