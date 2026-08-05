Arcturus Therapeutics Holdings Aktie
WKN DE: A2PMAS / ISIN: US03969T1097
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Arcturus Therapeutics öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Arcturus Therapeutics präsentiert am 06.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
13 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,996 USD. Das entspräche einem Verlust von 192,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,340 USD erwirtschaftet wurden.
In Sachen Umsatz gehen 13 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 3,1 Millionen USD aus – eine Minderung von 87,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Arcturus Therapeutics einen Umsatz von 24,5 Millionen USD eingefahren.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -4,033 USD, gegenüber -2,400 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 15,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 67,2 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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