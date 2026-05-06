Ausblick: Arcturus Therapeutics stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Arcturus Therapeutics wird am 07.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 13 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -1,010 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Arcturus Therapeutics noch -0,520 USD je Aktie verloren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 12 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 75,27 Prozent auf 6,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Arcturus Therapeutics noch 25,5 Millionen USD umgesetzt.

13 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -4,042 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren -2,400 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 35,7 Millionen USD, gegenüber 67,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at