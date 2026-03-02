Ausblick: Arcturus Therapeutics zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Arcturus Therapeutics wird am 03.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,777 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Arcturus Therapeutics 10 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 15,9 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 24,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Arcturus Therapeutics 21,0 Millionen USD umsetzen können.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 10 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -2,063 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -3,000 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 90,8 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 138,4 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at