Ausblick: Arcus Biosciences legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Arcus Biosciences wird am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass Arcus Biosciences im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,891 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,000 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten ein Minus von 86,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 22,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 160,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -3,679 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -3,290 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 76,6 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 247,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at