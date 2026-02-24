Ausblick: Arcus Biosciences öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Arcus Biosciences äußert sich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,106 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Arcus Biosciences 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 35,7 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 37,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Arcus Biosciences 26,0 Millionen USD umsetzen können.

7 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -3,586 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -3,140 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 246,5 Millionen USD, gegenüber 258,0 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at