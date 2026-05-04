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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: Arcus Biosciences öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Arcus Biosciences wird am 05.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,880 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -1,140 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 29,5 Millionen USD – ein Plus von 5,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Arcus Biosciences 28,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Der Ausblick von 9 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -3,828 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -3,290 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 11 Analysten auf durchschnittlich 91,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 247,0 Millionen USD in den Büchern standen.

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