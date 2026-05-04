Ausblick: Arcus Biosciences öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Arcus Biosciences wird am 05.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,880 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -1,140 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 29,5 Millionen USD – ein Plus von 5,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Arcus Biosciences 28,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Der Ausblick von 9 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -3,828 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -3,290 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 11 Analysten auf durchschnittlich 91,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 247,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at