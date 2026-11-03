Arcus Biosciences Aktie
WKN DE: A2JGDZ / ISIN: US03969F1093
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Arcus Biosciences stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Arcus Biosciences wird am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognosen von 12 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,891 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Arcus Biosciences noch ein Verlust pro Aktie von -1,270 USD in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Arcus Biosciences nach den Prognosen von 12 Analysten im Schnitt 7,6 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 70,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 26,0 Millionen USD umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -3,563 USD, gegenüber -3,290 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 73,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 247,0 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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