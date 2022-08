Ausblick: Arcus Biosciences vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Arcus Biosciences wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.08.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2022 abgelaufen ist.

9 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,941 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -1,090 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 21,6 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 128,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 9,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -3,990 USD aus. Im Vorjahr waren 0,710 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 84,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 382,9 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at