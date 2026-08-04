Arcutis Biotherapeutics Aktie
WKN DE: A2PYWE / ISIN: US03969K1088
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: Arcutis Biotherapeutics gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Arcutis Biotherapeutics gibt am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,055 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,130 USD erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Arcutis Biotherapeutics in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 45,83 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 118,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 81,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,219 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,130 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 500,1 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 376,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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