Arcutis Biotherapeutics Aktie

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WKN DE: A2PYWE / ISIN: US03969K1088

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Arcutis Biotherapeutics legt Quartalsergebnis vor

Arcutis Biotherapeutics gibt am 06.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,064 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Arcutis Biotherapeutics im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 103,7 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 65,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 57,45 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,266 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,130 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 498,1 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 376,1 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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