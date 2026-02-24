Ausblick: Arcutis Biotherapeutics zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Arcutis Biotherapeutics wird am 25.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Gewinn von 0,092 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,090 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 58,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 113,1 Millionen USD gegenüber 71,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,185 USD, während im vorherigen Zeitraum noch -1,160 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 360,3 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 196,5 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at