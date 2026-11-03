Arcutis Biotherapeutics Aktie
WKN DE: A2PYWE / ISIN: US03969K1088
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Arcutis Biotherapeutics zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Arcutis Biotherapeutics wird am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
8 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,180 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Arcutis Biotherapeutics in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 43,71 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 142,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 99,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,480 USD aus. Im Vorjahr waren -0,130 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 538,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 376,1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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