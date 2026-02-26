Ardagh Metal Packaging Aktie
WKN DE: A3CV86 / ISIN: LU2369833749
|
26.02.2026 07:01:06
Ausblick: Ardagh Metal Packaging gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Ardagh Metal Packaging wird am 26.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Ardagh Metal Packaging im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,018 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,030 USD je Aktie gewesen.
7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 7,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,20 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,29 Milliarden USD aus.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,194 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -0,050 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 5,45 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 4,91 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
