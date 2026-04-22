Ausblick: Ardagh Metal Packaging stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ardagh Metal Packaging öffnet am 23.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,029 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Ardagh Metal Packaging -0,020 USD je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Plus von 7,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,37 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,27 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,229 USD, gegenüber -0,020 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 5,78 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,50 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at