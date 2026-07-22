Ardagh Metal Packaging Aktie

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WKN DE: A3CV86 / ISIN: LU2369833749

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22.07.2026 07:01:06

Ausblick: Ardagh Metal Packaging veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ardagh Metal Packaging stellt am 23.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,089 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,000 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 7,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,57 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,46 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,248 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,020 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,96 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 5,50 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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