Ardagh Metal Packaging Aktie

Ardagh Metal Packaging für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CV86 / ISIN: LU2369833749

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.10.2026 07:01:06

Ausblick: Ardagh Metal Packaging zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ardagh Metal Packaging wird am 22.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,077 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Ardagh Metal Packaging 0,040 USD je Aktie eingenommen.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 6,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,43 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,52 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,266 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,020 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,16 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 5,50 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ardagh Metal Packaging S.A. Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Ardagh Metal Packaging S.A. Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ardagh Metal Packaging S.A. Registered Shs 4,08 0,99% Ardagh Metal Packaging S.A. Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX vor nervösem Start -- DAX tiefer erwartet -- Asiens Börsen sinken
Am heimischen Aktienmarkt wird mit einer verunischerten Eröffnung gerechnet, während der deutsche Aktienmarkt im Minus erwartet wird. An den Börsen in Asien geht es am Donnerstag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen