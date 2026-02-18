Ausblick: Ardelyx stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ardelyx wird am 19.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 11 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,013 USD. Dies würde einer Verringerung von 35,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Ardelyx 0,020 USD je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 11 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 118,1 Millionen USD aus – eine Steigerung von 1,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Ardelyx einen Umsatz von 116,1 Millionen USD eingefahren.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,242 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,170 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 11 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 400,2 Millionen USD, gegenüber 333,6 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at