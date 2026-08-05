Ausblick: Ardelyx vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Ardelyx äußert sich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,061 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 23,75 Prozent erhöht. Damals waren -0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Ardelyx soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 121,7 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 11 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 97,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Der Ausblick von 11 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,069 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,260 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 11 Analysten auf durchschnittlich 541,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 407,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at