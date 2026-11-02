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WKN DE: A116X0 / ISIN: US0396971071

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02.11.2026 07:01:06

Ausblick: Ardelyx vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Ardelyx wird am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

11 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,014 USD gegenüber 0,000 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 128,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 16,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 110,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,179 USD aus. Im Vorjahr waren -0,260 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 487,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 407,3 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net

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