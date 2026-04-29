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29.04.2026 07:01:06

Ausblick: Ardelyx zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ardelyx veröffentlicht am 30.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,138 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 18,82 Prozent erhöht. Damals waren -0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 25,71 Prozent auf 93,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 74,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,016 USD je Aktie, gegenüber -0,260 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 549,3 Millionen USD. Im Vorjahr waren 407,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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