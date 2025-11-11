Ardent Health Partners Aktie

Ardent Health Partners für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40H23 / ISIN: US03980N1072

11.11.2025 07:01:06

Ausblick: Ardent Health Partners präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ardent Health Partners wird am 12.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 11 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,419 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Ardent Health Partners noch 0,190 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Ardent Health Partners in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,84 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 1,55 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,45 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

11 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,89 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,58 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 6,35 Milliarden USD, gegenüber 5,97 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

