Ausblick: Ardent Health Partners präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ardent Health Partners äußert sich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,191 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 34,14 Prozent verringert. Damals waren 0,290 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten ein Plus von 5,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,58 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,50 Milliarden USD umgesetzt.

Die Schätzungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,14 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,960 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 6,57 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 6,32 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at