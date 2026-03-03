Ausblick: Ardent Health Partners präsentiert Quartalsergebnisse

Ardent Health Partners gibt am 04.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 11 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,317 USD. Dies würde einer Verringerung von 60,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Ardent Health Partners 0,810 USD je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 12 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,63 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 1,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Ardent Health Partners einen Umsatz von 1,61 Milliarden USD eingefahren.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,12 USD, gegenüber 1,58 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten auf durchschnittlich 6,36 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 5,97 Milliarden USD generiert wurden.

