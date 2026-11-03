Ardent Health Partners Aktie
WKN DE: A40H23 / ISIN: US03980N1072
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Ardent Health Partners präsentiert Quartalsergebnisse
Ardent Health Partners stellt am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 10 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,232 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Ardent Health Partners -0,170 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten ein Plus von 1,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,60 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,58 Milliarden USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,943 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,960 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,46 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 6,32 Milliarden USD waren.
Redaktion Finanzen.net
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